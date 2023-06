Street Fighter 6 ha la modalità storia in single player?

Grazie ai numerosi riferimenti alla tradizione della saga, ricamati attorno a una serie di scelte tanto audaci quanto innovative, l’esordio di Street Fighter 6 è un trionfo. Questo sesto episodio di uno dei picchiaduro più amati del genere impara dai propri errori e ritorna con una formula fresca e convincente.

Il nuovo episodio del picchiaduro targato Capcom riparte proprio dalla necessità di proporre contenuti ad ampio raggio, che abbraccino non soltanto la competizione online, ma anzi pensino a coloro che preferiscono approcciarsi al gioco in solitaria per approfondire moveset e personaggi. In questo contesto si delinea la modalità Storia di Street Fighter 6.

Come funziona la modalità Storia in Street Fighter 6

A una più classica modalità Fighting Ground, che comprende la consueta modalità Arcade con un filmato di inizio e di chiusra per ogni personaggio, Street Fighter 6 introduce – anzi bisognerebbe dire reintroduce – una modalità Storia che prende il nome di World Tour. Il nome richiama il lontano Street Fighter Alpha 3, a cui questo sesto episodio strizza l’occhio, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Street Fighter 6. World Tour è una modalità narrativa in cui potremo creare il nostro avatar personalizzato e girovagare per le strade di Metro City.

L’ambientazione di stampo urbano non è casuale, ma è anzi un voluto richiamo a Final Fight, celebre picchiaduro a scorrimento del 1989 incentrato sulle avventure di Cody e Guy, personaggi ben noti ai fan di Street Fighter. Nel corso della modalità World Tour avremo la possibilità di guadagnare esperienza, sbloccare ricompense cosmetiche e imparare nuove mosse da tutti i lottatori che compongono il roster di Street Fighter 6. Attraverso gli scontri, il nostro personaggio potrà quindi replicare le mosse degli avversari che ha sconfitto, come allungare le braccia nello stile di Dhalsim, perfezionando un proprio stile di combattimento ibrido e sviluppandosi attraverso un rudimentale albero delle abilità.

Nella modalità storia è introdotto quindi anche un aspetto simil-RPG: potremo utilizzare la valuta di gioco per acquistare nuovo equipaggiamento con cui potenziare le nostre statistiche, anche se naturalmente si tratta di un aspetto più che altro abbozzato. Un'altra aggiunta interessante è che le abilità apprese dagli avversari in combattimento potranno essere adoperate anche per facilitare l’esplorazione di Metro City.

World Tour è quindi considerato la modalità Storia di Street Fighter 6, in quanto ci darà la possibilità di esplorare la città, parlare con volti noti della serie e ritrovare numerosi omaggi a tantissimi episodi del passato. Il tono della narrazione è allegro e non cerca particolare profondità, ma i siparietti a cui assisteremo renderanno l’esperienza gradevole e in moltissimi casi anche istruttiva.