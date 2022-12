Street Fighter 6 fa di necessità virtù: 'Il Battle Hub è nato per il COVID', spiega Capcom

Tra le tante novità di gameplay di Street Fighter 6 ci sarà anche il Battle Hub, un'esperienza originale che correrà parallelamente alle attività del World Tour e alle battaglie competitive. Ai microfoni di Game Informer, il Shuhei Matsumoto di Capcom svela un interessante retroscena sulla genesi del Battle Hub.

Il produttore di Street Fighter ricorda il lavoro svolto dal suo team e spiega come la più grande fonte d'ispirazione per il Battle Hub sia stata, ebbene sì, la chiusura degli esercizi commerciali e degli spazi di socializzazione nella fase più acuta della pandemia da Coronavirus.

Per Matsumoto, infatti, "soprattutto per colpa del COVID non ci sono state in questi anni molte opportunità per andare in sala giochi e socializzare con i propri amici e coetanei. Quindi mentre sviluppavamo Street Fighter 6 ci siamo detti 'e se realizzassimo la versione online di una sala giochi? Siamo davvero in grado di farlo all'interno di Street Fighter?'. L'abbiamo presa come una sfida che desideravamo affrontare ad ogni costo, perché siamo cresciuti nell'era delle sale giochi e quell'esperienza ci rievoca sempre dei bei ricordi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile dal 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel corso del 2023, grazie alla partnership tra Capcom e Taito, assisteremo anche al lancio della versione Arcade di Street Fighter 6 in sala giochi.