Street Fighter 6 non uscirà prima di aprile 2023: lo suggerisce l'ultimo report di Capcom

Nel mentre la Beta del picchiaduro è stata avvistata nuovamente online su PS5, scopriamo un potenziale dettaglio riguardo alla finestra di lancio di Street Fighter 6 tramite le informazioni diffuse da Capcom nel suo ultimo report finanziario.

Oltre ad aver sottolineato la continua crescita finanziaria della casa di Osaka che dura ormai da ben 10 anni, il report finanziario relativo al Q2 ha precisato che Capcom intende pubblicare un singolo grande titolo entro la fine dell'anno fiscale, che si chiuderà ufficialmente a marzo 2023.

"Capcom si concentrerà sull'imminente pubblicazione di un titolo importante nella seconda metà dell'anno, nonché sulla continua promozione delle vendite di titoli in catalogo", è quanto leggiamo all'interno del report. Il gioco a cui fa riferimento la compagnia è con tutta probabilità Resident Evil 4 Remake, che come sappiamo verrà pubblicato su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S il 24 marzo del prossimo anno.

Stando a questa precisazione, sembra proprio che Street Fighter 6 - che naturalmente rientra tra le più importanti pubblicazioni di Capcom previste per i prossimi mesi - non uscirà prima di aprile 2023. Il picchiaduro è ufficialmente privo di una data di lancio, ed al momento siamo tutti in attesa di ricevere novità da parte della compagnia.