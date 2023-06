Street Fighter 6 non è il più venduto in Giappone: due giochi davanti a lui

Complice la grande attesa dei fan ed il successo di critica internazionale ricevuto, Street Fighter 6 ha già venduto un milione di copie in meno di una settimana dal lancio. Un risultato di indubbio spessore, sebbene non sia bastato al titolo Capcom per agguantare in Giappone il primato nelle vendite.

Nella settimana compresa tra il 29 maggio ed il 4 giugno, infatti, Street Fighter 6 si è classificato rispettivamente al terzo posto con la versione PS5 ed al quarto con quella PS4: in totale nei suoi primi giorni di commercializzazione ha venduto 33.270 copie (suddivise in 21.192 su PS5 e 12.078 su PS4), non abbastanza per superare i primi due classificati. In testa c'è ancora lui, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, grazie ad ulteriori 78.602 unità vendute, mentre il secondo posto è occupato da Etrian Odyssey Origins Collection, anch'esso pubblicato nel corso della settimana e capace di piazzare 38.656 copie. Di seguito ecco la Top 10 giapponese completa:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Switch, 78.602 Etrian Odyssey Origins Collection - Switch, 38.656 Street Fighter 6 - PS5, 21.192 Street Fighter 6 - PS4, 12.078 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 9641 We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie - Switch, 8415 The Legend of Zelda Breath of the Wild - Switch, 7075 Minecraft - Switch, 6152 Loop8 Summer of Gods - Switch, 5796 Super Smash Bros. Ultimate - 5606

Street Fighter 6 è stato valutato con 40/40 da Famitsu, rivelandosi così il secondo Perfect Score del 2023 assegnato dalla famosa testata giapponese: anche in patria, dunque, non sono mancati grandissimi consensi.

Passando invece al lato hardware è Nintendo Switch modello OLED la console più venduta della settimana grazie ad ulteriori 66.480 unità piazzate. Al secondo posto troviamo PlayStation 5 modello Standard con 30.690 pezzi venduti, mentre la versione originale di Nintendo Switch è al terzo posto con 11.922 unità.