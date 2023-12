Street Fighter 6, la patch 1.08 è qui: cosa cambia? Le novità sono parecchie

Ad un mese di distanza da quando Capcom ha dato il via al Fighting Pass di Street Fighter 6 ispirato all'intramontabile Final Fight, ecco che l'ultima esperienza picchiaduro di Street Fighter è pronta ad accogliere le novità della patch 1.08, la quale porta con sé tanti contenuti inediti e cambiamenti all'esperienza ludica.

Cosa aggiunge l'aggiornamento alla 1.08 di Street Fighter 6? Come detto in apertura, i contenuti inediti sono diversi: dai vari aggiustamenti al gameplay ai nuovi outfit e tutto il resto, Capcom si appresta a rendere sempre più divertente l'avventura dei videogiocatori. Dalla giornata di oggi sono disponibili 18 nuovi costumi per i nostri guerrieri in Street Fighter 6, ma adesso è il momento di scoprire nel dettaglio le patch notes dell'ultimo update:

Battle Pass "Buone Feste";

Personalizzazione delle sfide dei cartoni animati;

Outfit 3 per il roster di lancio ed i personaggi dell'Anno 1;

Nuove funzioni delle impostazioni di battaglia per la personalizzazione degli outfit degli avversari;

Apportate alcune migliorie inedite ai commenti dal vivo;

Impossibilità di riprodurre o cercare i replay delle versioni di gioco precedenti;

I dati della cronologia delle versioni precedenti non vengono visualizzati;

Modificato il numero dei server per il Battle Hub;

Aggiunta di un server "intermedio";

Categorizzazione più precisa dei tornei separati dalle leghe;

Inizio delle collaborazioni delle serie NERDS e Baki e di altri eventi;

Aggiustamenti agli effetti dei perk (Fatal Counter, Cross Counter, Flash);

Conferma delle informazioni sugli avversari dopo la disconnessione;

Impostazione della privacy per la condivisione delle ricette dell'avatar;

Maggiore visibilità per l'iscrizione ai tornei e per i potenziamenti del punteggio;

Correzione di bug vari.

Pronti a cimentarvi con tanti nuovi scontri a partire dall'ultimo update di Street Fighter? Allora vi invitiamo a recuperare la nostra guida ai trucchi di Street Fighter 6 dai controlli all'editor e all'indicatore drive.