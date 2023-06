Street Fighter 6: su PC è possibile rimuovere il single player e liberare spazio

A ormai poche ore dal debutto ufficiale, giunge una buona notizia per i giocatori che si tufferanno sul campo di battaglia di Street Fighter 6, e che sono prevalentemente interessati ai contenuti multiplayer online del nuovo picchiaduro di Capcom.

Sebbene la modalità Street Fighter 6 World Tour sia un ottimo modo per esplorare il mondo della serie picchiaduro e i suoi lottatori, nonché un metodo per i nuovi giocatori per familiarizzare con le combo e le strategie da sfruttare in battaglia, potrebbe finire per costituire un fardello inutile per quegli utenti poco interessati ad esplorare la modalità single player. La buona notizia è che, quantomeno nella versione Steam del gioco, potrete disinstallare World Tour una volta portata a termine la campagna (o nel caso vogliate completamente ignorarla). Dirigendovi all'impostazione "Gestisci i miei DLC" nella vostra libreria di Steam, potrete decidere di disinstallare la modalità World Tour, recuperando quasi 18 GB di spazio.

World Tour la una modalità narrativa di Street Fighter 6 in cui potremo creare il nostro avatar personalizzato e girovagare per le strade di Metro City. Qui guadagneremo esperienza, sbloccheremo ricompense cosmetiche e impareremo nuove mosse per tutti i lottatori che compongono il roster di gioco. Tuttavia, se siete poco interessati a questi contenuti, potrete liberamente gettarvi a capofitto nel multiplayer online, certamente l'aspetto con cui Capcom intende estendere il ciclo vitale del titolo.

Per tutti i dettagli sull'ultimo capitolo della storica serie Capcom, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Street Fighter 6.