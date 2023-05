Street Fighter 6 su PC: ecco i requisiti di sistema, il benchmark si può scaricare gratis

Il portale ufficiale di Street Fighter 6 si è aggiornato nel corso delle ultime ore con importanti informazioni relative alla versione PC dell'atteso picchiaduro a incontri firmato Capcom.

L'azienda di Osaka ha infatti aggiornato la pagina dei requisiti di sistema per pubblicare quelli definitivi:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i5-7500 oppure AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580 (con 8 GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 25 GB

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i7 8700 oppure AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2070 oppure AMD Radeon RX 5700XT (con 8 GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 25 GB

Per fare in modo che i giocatori non abbiano brutte sorprese al momento dell'uscita, Capcom ha anche pubblicato uno strumento che può essere scaricato in maniera gratuita e che permette di comprendere se un PC disponga o meno dei requisiti necessari a far girare in maniera fluida il gioco. Il benchmark di Street Fighter 6 si può scaricare direttamente dal sito ufficiale ed in base al punteggio finale indicherà il tipo di prestazioni che ci si potrebbe aspettare installando la build finale del picchiaduro.

Avete già letto la lunga storia di Street Fighter, pubblicata proprio oggi sulle pagine di Everyeye?