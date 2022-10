Street Fighter 6 e l'editor di personaggi: strani lottatori combattono nella Closed Beta

Con l'apertura dei server della Closed Beta di Street Fighter 6, gli appassionati di picchiaduro hanno potuto riversarsi sul ring, in questo primo assaggio della nuova produzione di casa Capcom.

Per l'occasione, i giocatori selezionati hanno inoltre potuto plasmare a proprio piacimento il roster di lottatori. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione offerte dall'editor di Street Fighter 6, la community non ha esitato a dare fondo alla fantasia, generando talvolta anche risultati alquanto bizzarri! Con la Closed Beta del picchiaduro, lottatori con fattezze alquanto peculiari hanno inondato i server di gioco, a dimostrazione dell'efficacia della formula confezionata da Capcom per dar vita a combattenti completamente personalizzabili.

Per farvi un'idea dei risultati delle sperimentazioni della community, potete dare uno sguardo ai Tweet che trovate in calce a questa news. Direttamente in apertura, trovate invece una ricca video rassegna dedicata proprio all'editor di personaggi incluso nella Closed Beta di Street Fighter 6. Cosa ve ne pare di questo primo assaggio del potenziale roster del nuovo picchiaduro?



Mentre la sessione di Beta regala momenti di goliardica sperimentazione, segnaliamo che potete scoprire maggiori dettagli sulle novità ludiche proposte dal titolo all'interno di una speciale sessione di gameplay a Street Fighter 6 in compagnia del nostro Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.