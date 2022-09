Street Fighter 6: quanto pesa la Closed Beta? Tutti i dettagli in un leak

Capcom è stata tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2022, durante il quale ha presentato numerose novità a tema Street Fighter 6, tra le quali anche l'attesa Closed Beta che avrà il via tra qualche giorno. Grazie ad un leak, ora conosciamo anche le dimensioni del gioco nella sua versione di prova.

Aggiornamenti Lumia, l'account Twitter che svolge un ruolo molto simile a quello di PlayStation Game Size analizzando per il database del Microsoft Store, ha scovato nello store del colosso di Redmond i file della Closed Beta del picchiaduro a incontri. Oltre ad aver mostrato l'icona che avrà la versione di prova nella home (la quale dovrebbe essere identica anche su PlayStation 5), il tweet diffuso dall'account Twitter svela anche che il peso del gioco sarà di soli 13,85 GB. Attualmente non conosciamo le dimensioni esatte del gioco su PlayStation 5 e Steam, ma non escludiamo che la differenza possa essere minima fra le tre versioni.

In attesa che Capcom sveli maggiori dettagli sul test del multiplayer online, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come iscriversi alla Closed Beta di Street Fighter 6 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Avete già letto l'anteprima di Street Fighter 6, provato dal nostro Giuseppe Arace in Giappone qualche giorno fa?