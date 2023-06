Street Fighter 6 picchia forte anche in Realtà Virtuale: arriva la prima mod VR

Sulle ali dell'entusiasmo della community testimoniato dal boom di giocatori su Steam di Street Fighter 6, il programmatore indipendente Praydog si premura di aggiornare la sua mod RE Engine Framework per integrare il supporto alla Realtà Virtuale nell'ultimo picchiaduro Capcom.

Il filmato dimostrativo realizzato dal modder mostra il peculiare approccio adottato per trasformare Street Fighter 6 in un'esperienza da vivere inforcando il proprio visore VR preferito su PC. Per ragioni che possiamo facilmente intuire, Praydog ha preferito non stravolgere l'inquadratura 'ufficiale' attraverso una prospettiva in prima persona. Utilizzata in un simile contesto di gioco, tale soluzione avrebbe reso estremamente difficoltoso gestire le tecniche ed eseguire le mosse dei lottatori, e questo senza considerare l'enorme lavoro richiesto al modder nella riformulazione delle animazioni dei singoli personaggi.

Ad ogni modo, potete scaricare gratuitamente l'espansione fan made che trasforma SF6 in un gioco in Realtà Virtuale dalla pagina GitHub della mod RE Engine Framework (vi lasciamo il link in calce alla notizia). Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra guida con trucchi di Street Fighter 6 a firma di Giovanni Panzano e, qualora ve la foste persa, la nostra recensione di Street Fighter 6 a cura di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.