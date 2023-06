Street Fighter 6 picchia sodo ma non batte Zelda Tears of the Kingdom in UK

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mantiene la prima posizione della classifica inglese diventando ad oggi il terzo miglior gioco della serie nel paese per vendite retail, superato solo da The Legend of Breath of the Wild e The Legend of Zelda Twilight Princess.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom supera così The Legend of Zelda Ocarina of Time del 1998, un buon risultato dunque per il gioco Nintendo. Street Fighter 6 debutta al secondo posto con un risultato non incredibile per quanto riguarda le vendite retail ma c'è da considerare che le vendite digitali sembrano essere piuttosto elevate per il picchiaduro della casa di Osaka.

Il 79% delle vendite di SF6 riguarda la versione PS5, il 13% la versione Xbox Series X e l'8% copre la versione PS4. FIFA 23 scende al terzo posto seguito da Hogwarts Legacy alla posizione numero 4.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Street Fighter 6 FIFA 23 Hogwarts Legacy Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Survivor The Legend of Zelda Breath of the Wild Animal Crossing New Horizons Grand Theft Auto 5 Nintendo Switch Sports

Star Wars Jedi Survivor esce dalla Top 5 mentre LEGO 2K Drive arriva alla posizione numero 17 con vendite in calo del 17% su base settimanale. Il Signore degli Anelli Gollum è invece scomparso totalmente dalla Top 40, da segnalare invece Team17 Amiga Collection per Evercade che debutta alla posizione numero 40.