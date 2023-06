Street Fighter 6: il picchiaduro di Capcom a confronto su PS5 e Xbox Series X|S

Street Fighter 6 è il nuovo capolavoro che Capcom ha consegnato agli amanti della storia saga e del genere picchiaduro. Ma quali differenze ci sono dal punto di vista tecnico tra le versioni per console next-gen? Il nuovo filmato del canale YouTube ElAnalistaDebits ci permette di fare luce sulla questione.

Come possiamo evincere tramite il filmato riportato in cima alla notizia, Street Fighter 6 è sostanzialmente identico su PlayStation 5 e Xbox Series X. Le due versioni combaciano per risoluzione e framerate (4K/60fps), ed anche la qualità dei modelli poligonali e degli effetti visivi sembrano essere praticamente identici.

Discorso diverso per Xbox Series S, dove il titolo gira innanzitutto ad una risoluzione inferiore, pari a 1080p. Tra le altre differenze possiamo anche notare la minor presenza a schermo di NPC, che su PS5 e Series X contribuiscono invece ad arricchire ulteriormente gli scenari di gioco. Per quanto riguarda il framerate, invece, il titolo si assesta anche in questo caso sui 60fps. Le prestazioni sembrano in generale molto stabili su tutte le piattaforme, un fattore fondamentale per un titolo che richiede costantemente riflessi pronti da parte dei giocatori.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo picchiaduro targato Capcom, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Street Fighter 6.