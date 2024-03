Street Fighter 6: un possente cosplay di Ryu scaglia l'Hadoken

Mai nessuno aveva osato così tanto come Street Fighter 6, la nuova iterazione del fighting game di Capcom uscita su console e PC a inizio estate 2023. Il re dei picchiaduro, punto di riferimento per gli appassionati del genere, ha alzato la posta in palio alzando il pugno contro la concorrenza e il fandom pare abbia gradito!

Con la sua incredibile mole di contenuti – che includono due modalità single player e un multiplyaer innovativo -, Street Fighter 6 è una pietra miliare per gli appassionati di picchiaduro e per quelli della serie. Il combat system di questo episodio è armonico e bilanciato, permettendo anche ai meno avvezzi di indossare la tuta da combattimento per scendere sul ring.

Capcom non si è fermata con il lancio. Street Fighter 6 ha dato il benvenuto al pugile Ed, nuovo combattente che si va ad aggiungere a quelli già disponibili nel roster. Finalmente arriverà anche Akuma in Street Fighter 6, e non solo. I giocatori di Street Fighter celebrano i 20 anni di Monster Hunter. In attesa delle future novità, Street Fighter è memorabile per l'Hadoken di Ryu.

Protagonista principale degli eventi assieme all'amico Ken, Ryu è il volto più iconico di Street Fighter. In questa sesta iterazione della serie non è più giovane come un tempo, ma ha sempre il kimono indosso per sfidare nuovi e potenti avversari. Barbuto, ha superato lo stile dell'intento omicida e cerca ulteriori sfide. In questo possente cosplay di Ryu da Street Fighter lo vediamo lanciare un Hadoken, probabilmente impegnato in combattimento contro qualche rivale degno. A condividere questa impressionante interpretazione è il cosplayer JayStarOnTheRise.

