In Street Fighter 6 potete combattere contro un frigorifero: non è uno scherzo!

Lo Showcase di Street Fighter 6 ci ha permesso di dare uno sguardo molto più approfondito a tutto ciò che il nuovo Picchiaduro targato Capcom offrirà al lancio ai suoi fan. L'offerta ludica appare piuttosto ricca, tra modalità online e la presenza di più opzioni per il single player che promettono di intrattenere a lungo.

Tra le modalità più interessanti spicca in particolare il World Tour, un'avventura in stile RPG open world che ci permette di creare da zero il nostro protagonista attraverso un ricco editor per poi imbarcarsi in un viaggio volto a trasformarlo in un combattente perfetto, nel frattempo che visiterà varie luoghi e città (tra cui l'iconica Metro City di Final Fight) affrontando sfide ed incontri ad alto tasso di spettacolarità.

E mentre si interagirà con gli iconici protagonisti della serie (come Ryu, Chun-Li, Ken e tutti gli altri lottatori del roster di lancio) per apprendere le loro abilità, utili non solo in combattimento ma anche per esplorare il mondo circostante, non mancheranno battaglie decisamente sopra le righe in pieno stile Capcom, come frigoriferi viventi pronti a mettervi alle strette lanciandovi addosso zucche, ananas e carote (come potete vedere al minuto 14:49 dello Showcase). Non che i misteriosi assalitori vestiti con assurdi scatoloni come cappelli siano da meno!

Insomma, World Tour promette anche una sana ed esilarante dose di follia che dona ancora più personalità a questa specifica modalità, che in ogni caso si concentra sullo sviluppo del proprio guerriero: tra missioni principali e secondarie da completare, vincendo scontro su scontri, si guadagneranno XP e Punti Abilità fondamentali per potenziare il nostro personaggio e renderlo sempre più forte.

Ma dallo Showcase sono arrivate diverse buone notizie, come la conferma di una demo di Street Fighter 6 ora disponibile su PS5 e PS4. In aggiunta, sono stati rivelati i lottatori del primo pass annuale di Street Fighter 6, che comprende anche Akuma.