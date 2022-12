Street Fighter 6: preordinabile l'edizione fisica su Amazon, scopri il prezzo

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo della famosa serie picchiaduro sviluppato e pubblicato da Capcom, l'uscita è prevista per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S il 2 giugno 2023. Una versione arcade esclusiva per il Giappone sarà rilasciata da Taito nel 2023.

Il gioco è già preordinabile in edizione fisica su Amazon per PS4, PS5 e Xbox Series X, al prezzo di 74,99 euro. Se il prezzo dovesse scendere dalla data del preordine a quella di spedizione, Amazon addebiterà automaticamente il prezzo più basso che il gioco abbia mai ottenuto in questo periodo di tempo.

Domina il Fighting Ground: Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto, con due tipologie di comandi (moderni e classici), che ti permettono di giocare da subito secondo il tuo livello di abilità. L'indicatore Drive è un nuovo sistema di gestione dell'energia, usalo con attenzione se vuoi ottenere la vittoria.

Esplora le strade nel World Tour: con World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, aggirati con il tuo avatar per Metro City e scopri quali sono i tuoi punti di forza. Cerca rivali nel Battle Hub: il Battle Hub è il posto migliore per trovare rivalità amichevoli.

