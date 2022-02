Street Fighter 6: il produttore di Bayonetta sta collaborando allo sviluppo

Capcom ha annunciato Street Fighter 6 con un breve teaser, dopo l'annuncio del nuovo episodio della serie i producer di Mega Man e Bayonetta hanno confermato il loro coinvolgimento nel progetto.

I veterani di Capcom Yusuke Hashimoto e Kazuhiro Tsuchiya hanno confermato di essere al lavoro su Street Fighter 6, Hashimoto è uno dei designer del nuovo picchiaduro e ricopre anche il ruolo di pianificatore, Yusuke Hashimoto è invece uno storico nome di Capcom entrato poi in PlatinumGames ma che in seguito ha abbandonato la compagnia nel 2019.

Hashimoto ha lavorato su produzioni come God Hand e Resident Evil, oltre ad essere produttore di Bayonetta, direttore e character designer di Bayonetta 2 e direttore di Star Fox Zero. Kazuhiro Tsuchiya è invece uno dei producer della serie Mega Man ma non è chiaro che ruolo ricopra nello staff di Street Fighter 6.

Il nuovo picchiaduro Capcom è ancora privo di una data di uscita, la compagnia ha pubblicato solamente un breve teaser rimandando all'estate per maggiori informazioni. Sappiamo che Luke (l'ultimo personaggio del roster di Street Fighter V) ricoprirà un ruolo chiave in Street Fighter 6 me le conferme finiscono qui, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi quando Capcom parlerà del gioco in maniera più approfondita.