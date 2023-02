Street Fighter 6 protagonista della prossima Capcom Cup: il montepremi è da capogiro

La Capcom Cup IX è appena andata agli archivi, ma la casa di Osaka pensa già al futuro e si prepara ad organizzare la prossima edizione della sua popolare competizione Esport, che prenderà il via durante l'estate del 2023.

La Capcom Cup X avrà come protagonista principale l'atteso Street Fighter 6, in uscita su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation dal prossimo 2 giugno, giusto in tempo per l'inizio del nuovo campionato al momento sprovvisto di una data di partenza ufficiale. Ma al termine della precedente gara, e come confermato dal director Takayuki Nakayama su Twitter, è stato confermato il montepremi della Capcom Cup X, ed è decisamente ricco.

Il montepremi ammonta infatti alla bellezza di 2 milioni di dollari, con il vincitore della futura competizione che si intascherà a casa un milione tondo. Capcom vuole dunque fare le cose davvero in grande anche per il suo prossimo torneo, che andrà avanti fino al 2024 con eventi sparsi per il mondo. Con una simile posta in palio, e con premi molto ricchi anche per i migliori giocatori che non si piazzeranno al primo posto, Street Fighter 6 sembra destinato ad attirare velocemente le attenzioni di tutti gli appassionati di picchiaduro, con i migliori pro player della scena internazionale pronti ad approfondire nei minimi dettagli ogni aspetto del nuovo episodio della serie per primeggiare all'interno della Capcom Cup X.

Nel frattempo non perdetevi il nostro provato di Street Fighter 6 basato sulla Closed Beta dello scorso autunno. Sempre durante la Capcom Cup IX è stato inoltre rivelato il rating ESRB di Exoprimal, che lascerebbe intendere un'uscita sempre più vicina per il TPS multiplayer a base di dinosauri.