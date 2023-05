Street Fighter 6: ecco il quiz per scoprire personaggio e metodo di controllo adatti a voi

Manca ormai pochissimo all'arrivo sugli scaffali di Street Fighter 6 e, in attesa di poter mettere le mani sul gioco, gli utenti possono divertirsi completando una simpatica attività creata dagli sviluppatori della software house d'Osaka.

Sul sito ufficiale del picchiaduro Capcom è stato infatti inserito un divertente quiz (per il momento disponibile solo ed esclusivamente in lingua inglese) che potrebbe interessare tutti quei giocatori che stanno per avvicinarsi alla serie per la prima volta oppure che non giocano ad uno Street Fighter da qualche capitolo.

Rispondendo alle varie domande alle quali verrete sottoposti attivando il questionario, il sistema non solo deciderà quale dei tre diversi sistemi di controllo è quello che meglio si adatta alle vostre abilità, ma decreterà anche quale lottatore del roster potrebbe trasformarsi nel vostro personaggio preferito. Ovviamente il risultato finale sarà visibile solo a voi, ma potrete decidere se condividerlo o meno sui social per far sapere a tutti l'esito del quiz.

Prima che corriate sul sito del gioco a compilare il questionario, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i requisiti di sistema della versione PC di Street Fighter 6, il cui annuncio è stato accompagnato da un pratico benchmark che permette di scoprire se il gioco può girare in maniera fluida sulla vostra macchina.