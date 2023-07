Street Fighter 6 a quota due milioni di copie in un mese

Capcom festeggia il primo "mesiversario" di Street Fighter 6 con la notizia del raggiungimento delle due milioni di unità distribuite sul mercato dal lancio, avvenuto a inizio giugno. In totale, la serie Street Fighter ha raggiunto e superato le 50 milioni di copie distribuite dal 1987 ad oggi.

Il 7 giugno, Street Fighter 6 aveva venduto un milione di copie, mentre un altro milione di unità sono state vendute negli ultimi trenta giorni, un risultato sicuramente positivo per il picchiaduro della casa di Osaka.

Street Fighter 6 è stato accolto positivamente da pubblico e critica e il responso della community è stato molto forte in queste prime settimane. Capcom continuerà a lavorare al supporto post lancio e all'organizzazione di tornei ed eventi Sports: il 24 luglio Rashid si aggiunge al roster di Street Fighter 6 come parte del Pass Personaggi Anno 1, mentre a breve inizieranno anche i primi eventi dal vivo in Giappone e negli Stati Uniti.

Ad esempio a luglio si terrà il torneo Street Fighter League Pro-JP mentre ad agosto sarà la volta del Capcom Pro Tour 2023 che mette un palio un montepremi pari a un milione di dollari per il vincitore, il più alto in assoluto nella storia della competizione. Indubbiamente un bel momento per essere giocatori di Street Fighter.