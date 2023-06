Street Fighter 6 a quota un milione di giocatori, bonus gratis in regalo per tutto

L'account Twitter giapponese di Street Fighter 6 ci aggiorna sui dati del primo weekend di lancio: il picchiaduro Capcom ha raggiunto e superato quota un milione di giocatori attivi nel primo fine settimana, un bel risultato per il nuovo capitolo della celebre serie.

Capcom parla espressamente di "giocatori" e non cita direttamente le vendite, tuttavia c'è da dire che Street Fighter 6 non è disponibile in nessun servizio in abbonamento per ora e dunque è molto probabile che il gioco abbia venduto oltre un milione di unità in 48 ore, tuttavia aspettiamo dati ufficiali in merito.

Per l'occasione, Capcom ha ringraziato tutti i giocatori ed ha messo a disposizione una speciale ricompensa in-game da riscattare al prossimo login. Il viaggio di Street Fighter 6 è appena iniziato e il picchiaduro della casa di Osaka sembra avere tutte le carte in regola per imporsi sul mercato e conquistare anche nuovi appassionati oltre ai fan sfegatati del genere.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Street Fighter 6 a cura di SchiacciSempre e alla guida di Street Fighter 6 con tanti trucchi utili sopratutto per i nuovi giocatori, che potranno così scoprire come padroneggiare le principali tecniche e come iniziare ad esplorare il vasto universo di SF6.