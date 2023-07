Street Fighter 6: Rashid è arrivato con tante novità, tutti i dettagli sull'ultima patch

A poco più di un mese dal debutto, Street Fighter 6 ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce il primo lottatore aggiuntivo e una manciata di altre novità.

Il pezzo forte dell'update è infatti Rashid, personaggio DLC che i giocatori possono acquistare singolarmente oppure come parte del primo pass annuale. Il personaggio, visto per la prima volta nel quinto capitolo, è un lottatore molto agile che fa dei calci il suo punto di forza, senza contare la possibilità di generare piccoli vortici.

Ad accompagnare Rashid troviamo anche nuove missioni del World Tour, in cui ora si può incontrare il personaggio sotto forma di Maestro e si possono affrontare le quest relative al torneo Mike Haggar Memorial Stadium e all'Arena di Suval. Ovviamente sono state introdotte anche le missioni tutorial di Rashid e la sua storia nella modalità Arcade.

La patch migliora anche la quality of life a causa dell'introduzione di una novità in termini di gameplay: d'ora in poi sarà possibile annullare il Drive Rush premendo MP + MK (controlli classici) o il pulsante Drive Parry (controlli moderni) dopo un attacco normale annullabile.

Chiunque fosse indeciso sull'acquisto del personaggio potrà provare Rashid gratuitamente per 60 minuti grazie al biglietto Rental Fighter, consumabile che si può sbloccare in maniera gratuita con il battle pass di Street Fighter 6.

Avete già visto il video di gameplay dedicato a Rashid in Street Fighter 6?