Street Fighter 6 fa un regalo: Street Fighter 2 Turbo gratis con SF 5 Champion Edition

Con l'annuncio ufficiale della tanto attesa data di uscita di Street Fighter VI, il team di Capcom rende noto di avere una piccola sorpresa in serbo per i fan della sua serie videoludica.

Al momento dell'uscita del nuovo capitolo della serie, i possessori di Street Fighter V: Champion Edition avranno infatti la possibilità di riscattare un contenuto speciale in maniera totalmente gratuita. Usufruendo delle feature proposte dal Game Center della Galleria di Street Fighter VI, sarà possibile cimentarsi in scontri nostalgici all'interno di Street Fighter II: Turbo. Una sorpresa gradita, per un tuffo nel passato del mondo del picchiaduro.

Per poter usufruire dell'iniziativa, è sufficiente creare un ID Capcom e collegarvi la propria piattaforma di gioco. La procedura è molto semplice e può essere portata a termine al seguente link:

Il contenuto gratuito sarà disponibile all'interno disin dal Day One. Ricordiamo a tal proposito che l'appuntamento con il debutto del titolo è stato fissato al prossimo. La produzione approderà in simultanea su. Segnaliamo inoltre che per gli utenti interessati sono già disponibili i requisiti PC minimi e consigliati di Street Fighter VI