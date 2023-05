Street Fighter 6: ecco i requisiti di sistema dell'Open Beta su PC

A distanza di qualche ora dall'annuncio dell'ultima Open Beta di Street Fighter 6 prima del debutto ufficiale, Capcom ha anche rivelato quali saranno i requisiti di sistema utili per avviare la versione PC del test.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti segnalati sul portale ufficiale:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-7500 oppure AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580 con almeno 8 GB di VRAM

DirectX: 12

Archiviazione: 25 GB di spazio libero

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 8700 oppure AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce RTX 2070 oppure AMD Radeon RX 5700XT con almeno 8 GB di VRAM

DirectX: 12

Archiviazione: 25 GB di spazio libero

Capcom specifica inoltre che con questi requisiti viene assicurato un gameplay fluido in tutti i momenti di gioco ad eccezione di quelli relativi alle animazioni delle mosse speciali (chiamati 'scene dalla grafica complicata' sul sito). Viene inoltre chiarito che questi non sono i requisiti definitivi e che gli utenti AMD sono pregati di aggiornare i driver delle loro schede video all'ultima versione per performance migliori.

In attesa di scoprire se ci saranno modifiche ai requisiti da qui al lancio, vi ricordiamo che con Street Fighter 6 Capcom punterà tutto sugli eSports.