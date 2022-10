Street Fighter 6 e retrogaming: volete farvi una partita a Final Fight?

La Closed Beta di Street Fighter 6 ha permesso a tanti fan della serie Capcom di avere un primo assaggio del nuovo, atteso picchiaduro, la cui versione completa si prepara a scatenare mazzate su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation nel corso del 2023. E tra un incontro e l'altro, le sorprese non sono finite.

Tra i vari contenuti del Battle Hub, infatti, c'è anche una sala giochi virtuale che permette di giocare alcuni dei più grandi classici del passato di Capcom, come Final Fight e Magic Sword. Gli utenti amanti del retrogaming possono quindi intrattenersi con queste perle riproposte in forma integrale nelle originali versioni da sala giochi, proposti con filtri CRT per rendere ancora più fedele il tutto nel passato e con la possibilità di registrare i propri risultati nelle leaderboard online e confrontarsi quindi con i giocatori di tutto il mondo.

La Closed Beta conteneva soltanto questi due giochi, che si alternavano regolarmente durante le sessioni: si tratta delle stesse versioni già incluse nei Capcom Arcade Stadium, realizzati tramite il RE Engine esattamente come Street Fighter 6 e rendendo quindi molto più semplice e veloce la loro implementazione. Resta in ogni caso da capire se la versione completa del nuovo Street Fighter offrirà ulteriori classici retro oltre a Final Fight e Magic Sword, in ogni caso si è trattata di una gradita sorpresa per tutti i partecipanti alla Closed Beta.

A tal proposito, avete visto quali strani lottatori si possono creare con l'editor di Street Fighter 6? Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Street Fighter 6 basata sulla prova della Closed Beta.