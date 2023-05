Street Fighter 6 riconosce se giocate con connessione Wi-Fi o cablata quando siete online

Capcom non ha trascurato nessun dettaglio con Street Fighter 6, in particolare per quanto riguarda la componente online, cuore pulsante della produzione. E la cura nei dettagli è tale che il gioco riesce a riconoscere con quale tipo di connessione state giocando in rete.

Attraverso apposite icone, infatti, durante le partite online Street Fighter 6 evidenzia se un giocatore sta utilizzando una connessione cablata oppure una connessione wireless, un dettaglio che potrebbe dunque essere preso in considerazione dagli utenti quando arriva il momento di decidere con chi confrontarsi in rete. Chiaramente questo tipo di distinzione non comporta nessuno stravolgimento nella struttura del comparto online: i giocatori possono affrontare chiunque desiderano indipendentemente dal tipo di connessione utilizzato e non c'è ovviamente nessuno di tipo di penalizzazione o modifica per chi gioca in Wi-Fi.

Nella nostra recensione di Street Fighter 6 abbiamo inoltre evidenziato come la stabilità dei server si sia sempre dimostrata egregia durante i playtest, comprese le partite in cross-play, rivelandosi nel complesso più efficiente rispetto a Street Fighter V. Il comparto online promette dunque di regalare grandi soddisfazioni ai fan della serie, che si potranno intrattenere non solo con sfide classificate ed amichevoli, ma anche con ulteriori attrazioni.

Nel frattempo il producer di Street Fighter 6 ha lasciato Capcom, dopo aver dato un importante contributo per il successo del nuovo episodio della celebre serie Picchiaduro.