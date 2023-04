Street Fighter 6: rivelata la data del preload e il peso su PS4 e PS5

Street Fighter 6 è pronto ad approdare ancora una volta sulla scena competitiva internazionale, con il capitolo che segna il ritorno in auge del brand dopo l'uscita di Street Fighter 5 nel lontano 2016. Street Fighter 6 sarà al centro di un nuovo showcase la prossima settimana, con un evento che accenderà ancora di più l'animo dei fan della serie.

L'attesa è davvero elevata. Però, i giocatori che cominceranno questa nuova avventura su PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno già modo di sapere quando potranno accedere al preload del contenuto e quanto spazio richiederà sulla propria memoria. Il gioco uscirà il 2 giugno di quest'anno ma, come sempre accade con la pubblicazione dei titoli attraverso gli store digitali delle macchine da gioco, gli utenti potranno effettuare prima il download del prodotto.

Tutto questo avverrà dal 31 maggio 2023, data del preload di Street Fighter 6. Con quarantotto ore di anticipo, i possessori di una PS4 o PS5 potranno preparare l'inizio di una lunga serie di combattimenti a suon di calci e pugni che li intratterrà per innumerevoli ore di gioco. Inoltre, come di consueto, il pre-caricamento del gioco conterrà al suo interno i dati relativi alla patch day one del titolo di Capcom.

Ma quanto pesa il titolo? Street Fighter 6 necessiterà di 50 GB di spazio sulla memoria delle proprie console. Purtroppo non vi sono molte altre informazioni sul capitolo sempre più vicino alla sua pubblicazione e che è incentrato sul RE Engine, il motore proprietario della software house che ha dato i natali alla serie e che si appresta a tornare sulla scena competitiva dei picchiaduro con l'iterazione del 2 giugno. In attesa si scoprire alcune novità in merito al prodotto, tra cui la data di pubblicazione delle prime recensioni, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi approfondita del gameplay della beta di Street Fighter 6.