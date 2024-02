Street Fighter 6, il roster si amplia ancora: Ed non ha più segreti

Dopo aver già accolto Rashid e AKI, la rosa di Street Fighter 6 sta per arricchirsi con un altro abile lottatore: Ed si prepara a fare il suo ritorno nella serie il 27 febbraio 2024 e per l'occasione Capcom lo mostra più a fondo con un apposito trailer.

Il filmato ci permette di vedere Ed esibirsi in tutta la sua devastante potenza facendo ricorso agli Psycho Power di cui dispone, che gli consentono di mettere a segno combo efficaci capaci di prosciugare velocemente le energie degli avversari. Il nuovo lottatore è inoltre accompagnato da uno stage inedito, Ruined Lab, disponibile sempre per il prossimo 27 febbraio.

Comparso per la primissima volta nella serie tramite cameo nei finali di Balrog in Street Fighter IV, Ed è divenuto un personaggio giocabile in Street Fighter V venendo incluso tra i lottatori della Season 2. Ed in Street Fighter 6 si presenta con un moveset in larga parte rinnovato rispetto a quanto visto nel predecessore, pronto dunque a riservare sorprese anche a chi già lo ha padroneggiato nel quinto episodio. Per lo Year 1 Ultimate Pass manca dunque all'appello un solo guerriero aggiuntivo, Akuma, che arriverà nel corso dei prossimi mesi.

In attesa dell'esordio di Ed, ricordiamo che Street Fighter 6 ha venduto 3 milioni di copie finora, confermandosi dunque un successo per Capcom.