Street Fighter 6, nuovo round: al via la seconda Closed Beta

Ai The Game Awards 2022 è stata annunciata la data d'uscita di Street Fighter 6: l'atteso nuovo episodio della storica serie Capcom farà il suo debutto il 2 giugno 2023 su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation.

Mancano dunque ancora diversi mesi prima di poter mettere le mani sopra la versione definitiva del nuovo Street Fighter, a maggior ragione per alcuni fortunati sarà un piacere distrarsi con la seconda Closed Beta del sesto gioco principale, al via da oggi 16 dicembre e che proseguirà per tre giorni fino al 19 dicembre.

Chi è stato selezionato da Capcom per prendere parte al nuovo round di test potrà dunque sperimentare a fondo Street Fighter 6: sarà possibile giocare in modalità quali Ranked Match, Casual Match, Battle Hub Match ed Extreme Battle; in aggiunta, si potranno organizzare tornei e non mancherà una sezione di pratica dove allenarsi e prende dimestichezza con le nuove meccaniche di gioco. Capcom ha inoltre confermato per la nuova Closed Beta la possibilità di giocare in cross-play tra PS5, Xbox Series X/S e PC.

Come accaduto per la precedente, la seconda Closed Beta sarà per la compagnia nipponica la giusta occasione per raccogliere i feedback degli utenti e perfezionare ulteriormente il gioco in visto del suo debutto a metà 2023. In precedenza è stata anche annunciata la versione Arcade di Street Fighter 6, confermata anch'essa per il prossimo anno.