Street Fighter 6: Ryu e Kimberly menano mazzate nei nuovi video tutorial

Mancano ormai poche settimane al lancio di Street Fighter 6, e così Capcom scalda i motori (e i muscoli) confezionando due nuovi video tutorial che descrivono le mosse di Ryu e Kimberly, fornendo delle interessanti dritte sulle tecniche di combattimento da adottare per esprimerne il massimo potenziale.

Nel filmato di approfondimento dedicato a Ryu, gli sviluppatori giapponesi lo descrivono come un lottatore perfetto per tutte le tipologie di videogiocatori, dai più esperti a chi si avvicina solo adesso a questa serie. Merito della grande immediatezza e responsività della tecnica di combattimento adottata da Ryu, un aspetto che si riflette in uno stile di gioco coerente e familiare.

Chi è alla ricerca di un sistema di combattimento più elaborato e imprevedibile potrà invece optare per Kimberly, un concentrato di energia da scatenare sugli avversari di turno abbracciando le arti marziali e gli strumenti ninja per disorientare i nemici con rapidi affondi e repentini cambi di strategie.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo ai nuovi filmati dimostrativi di Street Fighter 6 e vi ricordiamo che il nuovo, attesissimo picchiaduro di Capcom è previsto al lancio per il sempre più prossimo 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.