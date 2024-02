Street Fighter 6: alla scoperta di Ed nel trailer panoramico dedicato al pugile

Il roster di Street Fighter 6 si amplierà con l'arrivo di Ed, il leggendario pugile che si prepara ad approdare nel picchiaduro di Capcom a fine febbraio. Dopo averci già mostrato in azione il combattente con il trailer di annuncio, la compagnia di Osaka ci illustra in maniera ancor più approfondita il moveset e le caratteristiche di Ed.

Tramite il trailer panoramico che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete dare uno sguardo più ravvicinato alle tattiche che potrete portare in battaglia nei panni di Ed. Le didascalie che accompagano ogni sequenza del filmato ci aiutano a comprendere a fondo ogni minimo dettaglio del suo moveset, che sembra offrire opzioni valide tanto dalla distanza quanto in combattimento ravvicinato.

"Riscaldati per una masterclass di boxe", ci dice Capcom nella descrizione ufficiale del trailer. "Il piano di gioco di Ed ruota attorno ai suoi rapidi guizzi e alla lunga portata per mantenere gli avversari sulla difensiva. I possessori delle edizioni Deluxe e Ultimate o del Character Pass Anno 1 e dell'Ultimate Pass di Street Fighter 6 otterranno Ed quando uscirà il 27 febbraio". Ed farà il suo debutto a pochi giorni dalla conclusione della Capcom Cup, che si terrà dal 21 al 25 febbraio.

A gennaio, Street Fighter 6 ha festeggiato le tre milioni di copie vendute globalmente.