Street Fighter 6: scovati riferimenti al nuovo picchiaduro Capcom

Purtroppo Capcom è stata vittima di un attacco Ransomware a inizio novembre, eventi che ha portato a una serie di leak sui giochi della casa di Osaka, l'ultimo in ordine di tempo è legato proprio a Street Fighter 6.

Il gioco non è mai stato annunciato ma a quanto sembra tra il materiale rubato sono presenti evidenti riferimenti a questo progetto conosciuto con il nome in codice CAPCOM6. Dusk Golem ha confermato su Twitter l'esistenza di Street Fighter VI ma non ha potuto aggiungere altri dettagli.

E' difficile capire come stiano effettivamente le cose, la scorsa estate Yoshinori Ono ha lasciato Capcom secondo alcune voci (diffuse anche dallo stesso Dusk Golem) proprio a causa di dissapori legati allo sviluppo di Street Fighter 6, si parlava di un gioco in ritardo sullo sviluppo e non troppo a fuoco con le richieste della dirigenza, da qui lo scontro tra le due parti culminato con l'addio del producer.

Al momento Capcom non ha ancora annunciato Street Fighter 6, secondo alcuni insider il gioco potrebbe uscire nel 2021 o nel 2022 su tutte le principali piattaforme, la compagnia non ha commentato il leak e dunque restiamo in attesa di eventuali chiarimenti sull'esistenza (o meno) del nuovo episodio di Street Fighter.