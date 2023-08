Street Fighter 6: la sfida si accende con un cosplay di Chun-Li

Uscito a fine maggio 2023, Street Fighter 6 si è subito imposto come uno dei migliori picchiaduro di sempre, sicuro candidato al titolo di re del genere per quanto riguarda le console di attuale generazione. Mentre i giocatori continuano a sfidarsi, anche la famosa cosplayer Yayahan è pronta al combattimento.

Street Fighter 6 è già a quota due milioni di copie vendute dal lancio, ma questo dato è destinato a crescere nelle prossime settimane. Il fighting game sviluppato da Capcom attende infatti ulteriori novità e combattenti che si aggiungeranno al roster di personaggi giocabili. Uno tra questi è già arrivato, l'ultima patch di Street Fighter ha infatti aggiunto Rashid, la cui introduzione è stata accompagnata da altre missioni per il World Tour e la modalità Arcade. Ma non solo, anche le Tartarughe Ninja sono arrivate in Street Fighter 6.

Le tante novità già introdotte e presto in arrivo non tolgono spazio a colei che si fregia del titolo di volto femminile del franchise. Chun-Li è una delle protagoniste più amate e utilizzate dai giocatori, abilissima nelle arti marziali e sorprendentemente rapida e agile nei suoi colpi.

Nella sesta iterazione della saga, Chun-Li non presta più servizio per l'Interpol, ma si dedica alle cure di Li-Fen, una delle vittime dell'incidente della luna nera. Dopo aver sconfitto Shadaloo, tiene lezioni di arti marziali per la comunità che ora considera casa. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter la vediamo immersa nella natura, ma comunque con il suo spirito guerriero ancora vivo. È infatti pronta a sfidare e impartire una lezione a chiunque osi minacciare la serenità della sua comunità.