Street Fighter 6 Showcase la prossima settimana: data e ora italiana, c'è anche Lil Wayne!

Capcom ha annunciato un nuovo evento Street Fighter 6 Showcase in programma il 20 aprile alle 23:30 ora italiana, potete seguire lo show su YouTube con audio in lingua inglese o giapponese. Ma cosa vedremo in questo nuovo appuntamento comunicativo?

Presentato dal rapper Lil Wayne, Street Fighter 6 Showcase durerà circa 30 minuti, in questa occasione gli sviluppatori riveleranno nuovi dettagli sulle modalità World Tour, Battle Hub e Fighting Ground, inoltre lo stesso rapper ha promesso "alcune grande novità alla fine dello show", non è chiaro di cosa possa trattarsi e dunque non ci resta che attendere la prossima settimana per tutti i dettagli.

Il 19 aprile Capcom trasmetterà un Monster Hunter Digital Event dedicato alle novità di Monster Hunter Rise Sunbreak, una settimana dunque all'insegna della comunicazione per il publisher, pronto a rivelare importanti dettagli su due giochi di punta del suo catalogo. Ricordiamo che Street Fighter 6 è atteso per il 2 giugno 2023 su PC, PS4, PS5 e console Xbox, una Beta di Street Fighter 6 dovrebbe arrivare ad aprile e chissà che non sia proprio questa la misteriosa sorpresa preannunciata dal Lil Wayne nel trailer di presentazione dello showcase.

Nel frattempo, date una occhiata al Fighting Stick di Hori per Street Fighter 6, un vero gioiellino per tutti gli amanti dei picchiaduro.