Street Fighter 6 tra skin classiche e modalità con un solo tasto, tutte le novità

Nel corso della serata sono arrivate numerose informazioni inedite in merito a Street Fighter 6, dal momento che il picchiaduro a incontri firmato Capcom è al centro dell'ultimo numero di GameInformer.

Sul canale YouTube della celebre rivista inglese è apparso un filmato in cui gli sviluppatori di Street Fighter 6 commentano una delle novità in termini di gameplay che va ad espandere ulteriormente le opzioni relative all'accessibilità. Già in passato vi abbiamo parlato della possibilità di scegliere uno schema dei comandi semplificato in Street Fighter 6 grazie al quale l'esecuzione di mosse speciali e combo avviene tramite la combinazione di pochi tasti, così che tutti possano eseguire azioni particolari con il minimo sforzo. Ad aggiungersi alla già citata modalità di controllo ce ne sarà un'altra, utilizzabile esclusivamente nelle modalità offline, che permetterà di giocare anche tramite la pressione ripetuta di un singolo tasto. In questo modo il lottatore si sposterà e reagirà in maniera diversa in base al posizionamento dell'avversario.

Per la gioia degli appassionati storici della saga, invece, il filmato e le immagini pubblicate nella serata confermano la presenza di skin classiche per alcuni lottatori, dal momento che è possibile vedere Ryu, Ken e Chun-Li con i loro abiti tradizionali. Insomma, sembrerebbe che i giocatori potranno scegliere se utilizzare il nuovo look oppure quello classico.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso del prossimo anno solo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.