Street Fighter 6 skin gratis: come sbloccare i costumi classici di tutti i personaggi

Avete appena iniziato a giocare il nuovo Street Fighter 6 e, presi dalla nostalgia, volete utilizzare i personaggi storici della serie Capcom con i loro costumi originali? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo a sbloccare in maniera del tutto gratuita l'Outfit 2 di ciascun lottatore.

In Street Fighter 6 è infatti possibile ottenere semplicemente giocando una skin alternativa per tutti e diciotto i personaggi disponibili al lancio. Per quello che riguarda i lottatori storici, la skin non è altro che una versione aggiornata dei costumi classici (ad esempio l'abito rosso per Ken e quello bianco per Ryu). Nel caso dei personaggi inediti come JP, Manon e Jaime, invece, l'Outfit 2 è semplicemente un abito alternativo.

Ma come si sbloccano questi costumi? La risposta è molto semplice ed è legata alla modalità single player del picchiaduro a incontri che prende il nome di World Tour. Nel corso dell'avventura, il nostro protagonista personalizzato potrà incontrare i vari lottatori ed interagire con loro in vari modi: alcune azioni come fargli un dono o completare una loro missione permetterà di migliorare il legame fino al valore massimo che corrisponde a 100. Ed è proprio in questo momento che potrete sbloccare gratuitamente l'Outfit 2 di quello specifico personaggio. Occorre precisare che il legame con l'NPC è rappresentato da un indicatore formato da piccoli pallini verdi e non ha nulla a che fare col grado di quel dato personaggio.

Chi proprio non apprezza la modalità World Tour, può sempre ricorrere alle microtransazioni, visto che ciascuno dei diciotto costumi può essere acquistato con i Fight Money nell'apposito menu. Sappiate inoltre che lo sblocco della skin garantisce l'accesso immediato a tutte le sue nove colorazioni alternative, che quindi non vanno ottenute separatamente.

Avete già letto la nostra recensione di Street Fighter 6?