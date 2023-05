Street Fighter 6, sorprese da Steam: la versione PC utilizza Denuvo

La versione PC di Street Fighter 6 integrerà Denuvo: la conferma arriva direttamente da Steam, con l'ultimo aggiornamento compiuto dai curatori del negozio digitale di Valve alla scheda che descrive i contenuti e le funzionalità del prossimo, attesissimo picchiaduro di Capcom.

Proprio come avvenuto con l'annuncio dell'utilizzo di Denuvo per il lancio di Forspoken su PC, anche stavolta la conferma dell'adozione del noto sistema anti-tamper ci giunge dallo store Valve. La versione della tecnologia anti-manomissione che verrà utilizzata per 'proteggere' Street Fighter 6 dalla piaga della pirateria, oltretutto, sarà quella più aggiornata, un dettaglio non da poco se consideriamo gli sforzi compiuti costantemente dagli hacker per aggirare le protezioni dei videogiochi più attesi dalla community.

Come facilmente prevedibile, la notizia della presenza del sistema anti-tamper di Irdeto nel codice di lancio di Street Fighter 6 sta già facendo il giro dei social e dei forum videoludici più frequentati, in funzione del peggioramento delle prestazioni che - in linea puramente teorica - potrebbe essere causato da questa tecnologia e, se vogliamo, delle insolite tempistiche scelte per annunciarne il suo utilizzo, ossia a soli due giorni di distanza dalla commercializzazione del titolo.

Prima di lasciarvi ai commenti per sapere che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Street Fighter 6, un picchiaduro che ha osato come nessun altro.