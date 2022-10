Street Fighter 6: spediti gli inviti per la Closed Beta, controllate la posta!

A settembre, Capcom ha aperto le iscrizioni alla Closed Beta di Street Fighter 6, la prova si terrà questo weekend a partire dal 7 ottobre e i primi inviti sono finalmente stati spediti ai giocatori selezionati per partecipare alla fase di test del nuovo picchiaduro.

Come segnalato da PSU e altre testate, in queste ore Capcom ha iniziato a distribuire gli inviti per la Closed Beta di Street Fighter 6, vi consigliamo dunque di dare una occhiata alla casella di posta (magari la mail è finita nello spam...) per assicurarvi di aver ricevuto il codice con le istruzioni per riscattarlo.

La Closed Beta di SF6 si terrà dal 7 ottobre su PS5, PC e Xbox Series X/S con supporto cross-play attivo su tutte e tre le piattaforme, i giocatori selezionati potranno accedere a varie modalità tra cui Ranked Match, Causal Match, Battle Hub Match, Open Tournament, Extreme Battle, Game Centre e Training Mode. Sei i lottatori disponibili durante la fase di test: Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly (al Tokyo Game Show abbiamo giocato a Street Fighter 6 con Kimberly), Juri e Ken.

Il nuovo picchiaduro Capcom è atteso nel corso del 2023 su PC e console di attuale generazione, nei giorni scorsi un leak ha svelato tutti i lottatori di Street Fighter 6.