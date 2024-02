Street Fighter 6 Standard Edition in offerta ad un prezzo scontatissimo

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo della famosa serie picchiaduro sviluppato e pubblicato da Capcom, è uscito per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S il 2 giugno 2023. Una versione arcade esclusiva per il Giappone è stata rilasciata da Taito nel corso dello scorso anno.

Il gioco è già acquistabile ad un prezzo scontato in edizione Standard su Amazon per PS5 e Xbox Series X, al prezzo di 39,90 euro per PS5 o 58 euro per Xbox Series X, con lo sconto di circa 40% dal prezzo di listino di 74,99 euro per la versione PS5.

É ancora disponibile ad un prezzo super scontato (99,99 euro) a questo link anche la Collector's Edition del gioco



Street Fighter 6 offre un nuovissimo sistema di combattimento (basato su comandi moderni o classici) che ci permettono di giocare secondo la nostra abilità, è quindi disponibile il sistema consueto con l'utilizzo dei 6 tasti e un sistema moderno che facilita il controllo dei personaggi e ci permette di eseguire le loro mosse speciali semplicemente utilizzando il tasto specifico accompagnato con quello direzionale.



Nel World Tour potremo esplorare la modalità storia, aggirandoci con il nostro avatar per Metro City e interagendo con npc ed altri giocatori, cercando quindi anche avversari nel Battle Hub.

