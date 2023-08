Street Fighter 6: stop al torneo per colpa della mod di Chun-li senza veli

Sembrava un match come un altro in un torneo di Street Fighter 6 come un altro. Invece, quando è iniziato il match che vedeva contrapposte Kimberly e Chun-li, quest'ultima è scesa in campo completamente nuda perché l'host ha dimenticato di disattivare la mod che privava la guerriera di tutti i suoi abiti.

L'episodio, che ha generato fra i presenti imbarazzo, risate e in alcuni casi anche sdegno, è stato immediatamente ripreso e postato sui vari social, diffondendosi a macchia d'olio in una serie di clip "not safe for work".

I commentatori del torneo, colti di sorpresa all'inizio del match, non hanno saputo trattenere una risata per quanto stava accadendo, salvo poi correre ai ripari per oscurare il footage del gameplay. Il filmato dell'incidente sta circolando anche su Twitch, ma è probabile che venga presto rimosso dalla piattaforma, date le sue regole sulla nudità.

Nel frattempo, Street Fighter 6 è un successo da due milioni di copie, ma Capcom punta a venderne almeno dieci; alla luce della sua popolarità, qualche imprevisto può capitare.

E tante sono ancora le numerose novità che attendono gli appassionati del genere, considerando che sono stati svelati tutti i lottatori del primo pass annuale di Street Fighter 6, con diverse novità al roster dei combattenti, che stavolta - ci auguriamo - arriveranno al torneo con tutti i vestiti addosso.