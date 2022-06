Street Fighter 6 supporterà rollback netcode e cross-play

Stanno arrivando diverse notizie dall'evento in presenza con i giornalisti che Geoff Keighley ha organizzato in occasione del Summer Game Fest. Alcune di esse, estremamente positive, riguardano anche Street Fighter 6.

Nel corso dell'evento con la stampa, Capcom ha infatti confermato che il suo nuovo picchiaduro supporterà il cross-play tra le differenti piattaforme di gioco, che ricordiamo essere PlayStation 5, PS4, Xbox Series X e PC, e pure il rollback netcode per le partite online. In questo modo, i giocatori non solo avranno la possibilità di giocare in multiplayer con i possessori delle altre console, ma potranno anche fare affidamento su una delle tipologie di netcode più apprezzate dagli esperti di picchiaduro, che "predice" gli input per eliminare quasi del tutto la latenza.

Cosa ne pensate delle novità annunciate da Capcom? Ricordiamo che Street Fighter 6 si è mostrato anche in apertura dello show digitale del Summer Game Fest con un trailer che ha presentato Guile, uno dei lottatori storici della saga. Nei giorni scorsi abbiamo anche scoperto i primi dettagli sulla storia e una nuova immagine di Ryu.