Street Fighter 6: svelata la data di arrivo di A.K.I., l'allieva di F.A.N.G

Capcom ha annunciato la data di uscita di A.K.I., la nuova combattente in arrivo fra le fila di Street Fighter 6. Si tratta di un personaggio ispirato alla sua maestra, F.A.N.G, che abbiamo conosciuto per la prima volta in Street Fighter 5.

A.K.I. sarà disponibile dal 27 settembre 2023 e potrà essere sbloccata esclusivamente dai possessori della Deluxe Edition, Ultimate Edition o del Year 1 Character Pass. In alternativa, sarà possibile provarla per un'ora con il Rental Fighter ticket, disponibile tramite il Fighting Pass in game.

Il suo talento risiede nella sua personalità velenosa e nel suo sorriso sardonico. I giocatori potranno scoprire di più sulla sua storia e sul suo coinvolgimento nella Shadaloo tramite la modalità World Tour di Street Fighter 6.

Nel video gameplay a lei dedicato, possiamo avere un assaggio delle sue mosse letali. A distanza, ad esempio, la combattente può eseguire un Serpent Lash, adoperando le proprie unghie come una vera e propria catena che avvelena gli avversari. In modo similare, ma con una bolla, agisce anche Nightshade Pulse.

Il veleno è alla base degli attacchi della lottatrice, secondo arrivo del primo pass annuale di Street Fighter 6, che può anche depositare pozze di veleno nell'arena con Orchid Spring, scivolare via per eludere gli assalti con Sinister Slide, oppure mettere in atto la sua mossa speciale, Claws of Ya Zi, con cui iniettare veleno nel nemico e farlo poi detonare dall'interno.