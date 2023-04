Street Fighter 6: svelati i lottatori del primo pass annuale, c'è anche Akuma

Oltre ad aver mostrato le varie modalità che saranno disponibili nella versione finale di Street Fighter 6, durante lo Showcase di questa sera Capcom ha anche annunciato quali saranno i lottatori aggiuntivi che verranno pubblicati nel primo anno.

Come ci si poteva aspettare, l'azienda di Osaka ha ribadito la volontà di supportare a lungo il picchiaduro e ciò si riflette anche nella pubblicazione a cadenza regolare di nuovi personaggi giocabili. A questo proposito, il producer di Street Fighter 6 ha confermato quali saranno i lottatori extra che si potranno ottenere grazie al Pass dell'Anno 1.

Ecco di seguito l'elenco dei personaggi in uscita post-lancio:

Rashid - Arriverà durante l'estate 2023

A.K.I. - Arriverà durante l'autunno 2023

Ed - Arriverà durante l'inverno 2024

Akuma - Arriverà durante la primavera 2024

Purtroppo il team di sviluppo si è limitato a mostrare gli artwork di questi personaggi e non è stato possibile vedere i loro modelli tridimensionali. Altro dato mancante riguarda l'eventuale possibilità di sbloccarli in maniera 'gratuita' come accadeva in Street Fighter 5, titolo in cui ogni personaggio poteva essere sbloccato anche mediante i gettoni da accumulare giocando.

In attesa di ulteriori informazioni, sulle nostre pagine trovate i dettagli su come scaricare la demo gratis di Street Fighter 6 su PlayStation.