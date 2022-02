Street Fighter 6 sviluppato in RE Engine, supporta il rollback netcode

Proprio come pronosticato dai rumor, Capcom ha ufficialmente annunciato Street Fighter 6 al termine del suo misterioso conto alla rovescia. Per il momento sappiamo ben poco sul nuovo capitolo della serie picchiaduro, ma ecco emergere alcuni interessanti dettagli tecnici.

Come riportato da Tweaktwon, e come suggerito in precedenza dal sempre puntuale insider Dusk Golem, Street Fighter 6 è sviluppato in RE Engine, il motore grafico che Capcom sta impiegando per i suoi più importanti progetti videoludici da ormai diversi anni a questa parte. Obiettivo fondamentale della compagnia di Osaka è anche quello di occupare un posto rilevante nell'ambito degli eSport con il suo nuovo ambizioso picchiaduro.

"Capcom sta sviluppando il titolo con l'obiettivo di elevare il genere dei picchiaduro a un nuovo livello nel mondo degli eSport, utilizzando anche la sua tecnologia di sviluppo all'avanguardia per produrre un'esperienza di gioco avvincente", sono le dichiarazioni del publisher.

Affinché il gameplay di Street Fighter 6 risulti sempre responsivo nelle partite online, Capcom ha inoltre deciso di utilizzare il netcode rollback, un sistema che "prevede" le mosse dei giocatori e riduce quanto più possibile i casi di input lag.

Al momento non è chiaro quando sarà pubblicato Street Fighter 6, su quali piattaforme sia destinato e se arriverà anche su Xbox. Capcom ha confermato che arriveranno maggiori informazioni sul progetto nel corso di questa estate, dunque non ci resta che attendere pazientemente.