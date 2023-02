Street Fighter 6, Tekken 8 e Mortal Kombat 12: il 2023 è l'anno dei grandi picchiaduro?

Il 2023 potrebbe davvero essere un grande anno per gli appassionati di picchiaduro, con ben tre produzioni di grosso calibro in arrivo, una confermata ufficialmente e due ancora in forse ma con grandi probabilità di uscire entro la fine dell'anno.

Parliamo naturalmente della tripletta composta da Street Fighter 6, Tekken 8 e Mortal Kombat 12. Di Street Fighter 6 sappiamo (quasi) tutto, il gioco uscirà all'inizio di giugno e durante lo State of Play di febbraio sono stati annunciati nuovi lottatori per il roster di Street Fighter 6.

Tekken 8 si è mostrato con 35 minuti di gameplay a inizio febbraio, Bandai Namco ha svelato anche l'ingresso di Nina Williams nel roster e il producer Harada ha sottolineato come Tekken 8 presenterà un combat system maggiormente brutale, aggressivo e violento rispetto ai precedenti episodi della saga. Tekken 8 uscirà nel 2023? Non è ancora sicuro, idealmente il lancio è fissato entro marzo 2024 ma una data precisa non è ancora stata diffusa.

A quanto pare invece Mortal Kombat 12 uscirà nel corso del 2023, nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente. A rivelarlo è il presidente di Warner Bros Discovery che cita il picchiaduro di NetherRealm tra le pubblicazioni previste per quest'anno insieme a Suicide Squad Kill The Justice League. Ne sapremo forse di più durante l'EVO 2023, il grande torneo dei picchiaduro in programma dal 4 al 6 agosto.