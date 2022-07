Street Fighter 6, tornano i look classici di Ryu, Chun-Li e Guile!

Il team di Street Fighter 6 ha recentemente stuzzicato su Twitter i fan dello storico franchise, confermando che alcuni personaggi del roster riprenderanno il design classico che li ha contraddistinti in passato.

Come potete osservare dal tweet in calce alla notizia, che ritrae i combattenti in pose ad alto tasso di spettacolarità, saranno rispettivamente Ryu, Chun-Li e Guile a ricevere le skin a cui i giocatori si sono affezionati.

Street Fighter 6, che vi ricordiamo uscirà nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC, sarà a tutti gli effetti molto ispirato alle precedenti iterazioni del franchise, non solo a livello di design dei personaggi. La notizia arriva dal director del gioco in persona, Takayuki Nakayama, il quale ha confermato a Game Informer che Street Fighter 6 sarà fortemente ispirato al secondo capitolo, di cui riprenderà il setting e l'estetica, reinterpetando questi elementi in chiave moderna.

Il director, tra le altre cose, ha anche discusso di una delle tematiche che da sempre prende banco quando si parla di picchiaduro: i controlli. Stando alle sue parole, il gioco offrirà degli schemi di controllo alternativi, utilizzabili anche nei tornei, che tuttavia non semplificheranno la vita ai giocatori. In poche parole, i comandi moderni di Street Fighter 6 non saranno semplificati.

Siete in trepidazione per l'uscita di Street Fighter 6?