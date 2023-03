Street Fighter 6: il nuovo trailer svela l'ultima commentatrice del picchiaduro

Nel corso del Capcom Spotlight non poteva certo mancare Street Fighter 6, l'attesissimo picchiaduro che si è presentato sul palco dell'evento virtuale con un trailer dedicato all'ultima voce che ci accompagnerà durante gli scontri 1 contro 1.

Ad ampliare ulteriormente il roster di commentatori sarà infatti l'attrice giapponese Hikaru Takahashi, il cui arrivo rende ancora più vario il set di voci che potranno commentare i match del picchiaduro.

Oltre ad annunciare la commentatrice e mostrare brevi sequenze di gameplay con alcuni dei personaggi svelati solo di recente, il filmato mostrato all'evento annuncia in via ufficiale la prima competizione che coinvolgerà Street Fighter 6. Stiamo parlando del Capcom Pro Tour 2023, evento durante il quale i giocatori professionisti più abili di Street Fighter 6 potranno sfidarsi fino all'ultimo round per accaparrarsi una piccola fetta del ricchissimo montepremi: stiamo parlando infatti di un totale di ben 2 milioni di dollari (il premio per chi si aggiudicherà il primo posto sarà di 1 milione di dollari).

Vi ricordiamo che il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (solo su Steam).

Avete già letto la nostra approfondita analisi del gameplay della Beta di Street Fighter 6 ad opera di Schiaccisempre?