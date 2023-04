Street Fighter 6: i trucchi per vincere gli scontri nella demo

Dalla scorsa notte, gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 possono scaricare la demo gratuita di Street Fighter 6, la quale verrà distribuita a breve anche su PC e Xbox Series X|S. Se state per provare il picchiaduro Capcom, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.

Completate il tutorial

Che siate o meno fan di vecchia data della serie Capcom, vi suggeriamo di procedere con il completamento dei tutorial, che si possono avviare selezionando Fighting Ground nel menu principale (l'opzione a destra). Il motivo per cui vi stiamo suggerendo di iniziare in questo modo la vostra avventura nella demo è molto semplice: dopo aver appreso tutte le meccaniche di base relative al movimento ed agli attacchi, si passerà all'esecuzione delle mosse speciali e delle tecniche legate al Drive, una novità assoluta di Street Fighter 6. Si tratta del sistema attraverso il quale è possibile assorbire danni, eseguire parate perfette e stordire l'avversario costringendolo all'angolo e chi vorrà giocare seriamente al titolo dovrà padroneggiare queste tecniche per poter competere sia contro altri giocatori che contro i bot alle difficoltà più elevate. Sappiate inoltre che sono presenti nella demo due diversi tutorial: uno dedicato ai comandi classici ed uno al sistema di controllo semplificato, perfetto per chi è poco pratico con i picchiaduro.

Sfruttate le guide per l'addestramento

Sebbene in questa versione dimostrativa di Street Fighter 6 non sia stata inserita la classica modalità addestramento in cui provare le varie combo e modificare i vari parametri dell'avversario sotto il controllo dell'intelligenza artificiale, è possibile almeno in parte aggirare questa limitazione. Dopo aver completato il tutorial nella modalità Fighting Ground, è possibile selezionare la voce 'Pratica' ed avviare la 'Guida ai personaggi': qui i giocatori possono scegliere fra Luke e Ryu per poi procedere nel completamento di una serie di utili lezioni che permettono di apprendere le mosse e le combo di quel lottatore. Dopo aver fatto la vostra scelta di personaggio, sistema di controllo e colore del costume, dovete selezionare la lezione 'Pale Rider' di Luke o 'Shin Shoryuken' di Ryu. Si tratta del tutorial della mossa speciale di Livello 3 (la Super Art) e, a meno che non decidiate di eseguire la tecnica in questione, potrete continuare ad allenarvi contro il manichino, resettando la schermata con la semplice pressione del touchpad. Non si tratta di una vera e propria modalità allenamento, ma è comunque una valida alternativa per prepararsi all'uscita del gioco.

Create il vostro avatar definitivo

Purtroppo la demo gratis di Street Fighter 6 non permette di trasferire i progressi fatti nella modalità storia nella versione finale del picchiaduro. Malgrado questa limitazione però, Capcom ha deciso di consentire ai giocatori di salvare le loro creazioni con l'editor del personaggio, così da iniziare la loro avventura il prossimo giugno con il lottatore che hanno creato nella versione di prova, a patto di acquistare il gioco sulla stessa piattaforma su cui hanno giocato la demo. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di spendere del tempo extra all'interno della schermata per la creazione del lottatore, così da curarne ogni singolo particolare. Sappiate che alcune caratteristiche non hanno solo una funzione estetica e vanno ad influenzare anche le hitbox, sia in positivo che in negativo. In ogni caso, è possibile utilizzare la valuta accumulabile giocando per modificare l'aspetto del personaggio e le varie scelte non sono definitive.

