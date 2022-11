Street Fighter 6, è ufficiale: sarà giocabile in anteprima alla Milan Games Week 2022

Volete provare in anteprima Street Fighter 6? Capcom e Plaion parteciperanno alla Milan Games Week 2022 per dare modo a tutti gli appassionati della serie picchiaduro di cimentarsi in una serie di sfide in compagnia di Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Ken, Guile, Kimberly e Juri.

Presso l'area PlayStation di Milan Games Week & Cartoomics che si terrà dal 25 al 27 novembre, all'interno del Padiglione 16 nell'ambito della Gaming Zone powered by GameStop i visitatori della kermesse videoludica avranno l'opportunità di provare Street Fighter 6 su PlayStation 5.

La demo confezionata da Capcom supporterà appieno le sfide multiplayer in locale a due giocatori, consentendo così ai partecipanti di darsi battaglia scegliendo tra gli otto personaggi citati a inizio articolo.

La 'prova su strada' aprirà quindi una finestra sulla dimensione picchiaduro del prossimo capitolo della storica IP di Capcom. In questa sua nuova iterazione, Street Fighter 6 girerà su RE Engine e promette di fare la felicità di tutti i fan della saga grazie a un ventaglio particolarmente ampio e stratificato di modalità a cui accedere abbracciando le sfide Fighting Ground, World Tour e Battle Hub.

La commercializzazione di Street Fighter 6 è prevista nel 2023 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi della Beta di Street Fighter 6.