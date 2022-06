Street Fighter 6 sarà 'una reinterpretazione di Street Fighter 2', per il director

Arrivano sempre più informazioni e dettagli su Street Fighter 6, l'atteso nuovo gioco della storica serie Capcom, in arrivo nel corso del 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S. E il prossimo episodio promette di essere molto ambizioso.

Come rivelato dal director Takayuki Nakayama nel corso di un'intervista con Game Informer, con Street Fighter 6 il team di sviluppo punta a reinterpretare l'iconico Street Fighter II in chiave moderna: "Ci stiamo ponendo un sacco di sfide con lo sviluppo di questo nuovo gioco, ma in termini di episodi passati ci stiamo decisamente ispirando a Street Fighter II, vogliamo vedere come possiamo reimmaginarlo e adattarlo a setting e visuali moderne", spiega Nakayama.

Non solo il leggendario secondo capitolo però, in quanto Capcom sta prendendo spunto da ulteriori classici del suo passato per plasmare il futuro di Street Fighter. "Final Fight è un'altra grande fonte d'ispirazione", rivela il director, che prosegue: "Nella nuova modalità World Tour che abbiamo introdotto, il punto di partenza è Metro City, uno degli stage più famosi di Final Fight". E ancora: "Credo che la direzione artistica e il background musicale di Street Fighter III Third Strike siano stati fondamentali e funzionino bene in Street Fighter 6. La serie ha sempre avuto una certa affinità con l'hip-hop, ecco perché lo abbiamo adottato per il nuovo gioco".

Ricordiamo che il World Tour di Street Fighter 6 sarà una modalità molto ambiziosa, che Capcom ancora deve approfondire a dovere nei prossimi mesi. Oltre ai contenuti, gli autori stanno ponendo una grande cura anche nei dettagli più piccoli: si pensi ai segni della lotta ben visibili sui personaggi di Street Fighter 6 al termine di un combattimento, tra lividi e ferite.