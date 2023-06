Street Fighter 6 uscirà anche su Nintendo Switch?

Street Fighter 6 di Capcom è uscito da pochi giorni su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S mentre Nintendo Switch è tagliata fuori dalla rosa delle piattaforme del nuovo picchiaduro della casa di Osaka. Ma ci saranno novità in futuro oppure no?

Difficile dirlo, al momento Street Fighter 6 non è stato annunciato su Nintendo Switch e non è previsto nessun porting per la console ibrida, il futuro però è ancora tutto da scrivere. Capcom ha supportato (e continua a supportare) attivamente Nintendo Switch e chissà che la compagnia non sia davvero al lavoro su una versione di Street Fighter 6 per Nintendo Switch, magari da far girare via Cloud. Questa però è solamente un nostra ipotesi, l'unica certezza è che SF6 non è mai stato annunciato per le console della famiglia Nintendo.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Street Fighter 6 e alla guida con i trucchi di Street Fighter 6, particolarmente utile per coloro che si sono avvicinati da poco alla saga targata Capcom, sicuramente il gioco ideale per avvicinarsi al variopinto mondo di Street Fighter con un gioco pensato sia per conquistare i pro player che per piacere ai neofiti del genere, grazie a numerose opzioni di personalizzazione e accessibilità.